Chance Perdomo muore a 27 anni in un incidente in moto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 31 marzo 2024), star di La star di Gen V e Le terrificanti avventure di Sabrina, è deceduto a 27in seguito a unciclistico. È stato confermato questa sera che l'attore britco, noto per i suoi ruoli in Le terrificanti avventure di Sabrina e Gen V, è morto in seguito a uninavvenuto venerdì. Non sono stati rivelati dettagli specifici sulle circostanze della morte del ventisettenne, anche se è stato ampiamente riportato che nessun altro era coinvolto.è salito alla ribalta grazie al suo lavoro nella trilogia cinematografica di After ed è stato nominato per un BAFTA per il suo lavoro in Killed by My Debt. Tuttavia, ha guadagnato notorietà grazia ...