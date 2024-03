Chance Perdomo | l’attore di Gen V morto in un incidente

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 31 marzo 2024), interprete di Andre Anderson, in Gen V, spinoff della serie supereroistica The Boys di Prime Video, èil 30 marzo a causa di unmotociclistico; a dare la tragica notizia i suoi agenti, che salutano il giovane attore con un sentito post di condoglianze: “Chiunque lo conoscesse non poteva che notare la sua insaziabile passione per le arti, unita a un’incredibile voglia di vivere; il suo calore rimarrà vivo in chiunque gli abbia voluto bene. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di dolore“. pic.twitter.com/JOrZ5kbrr8 — GEN V (@genv) March 30, 2024 I produttori della serie, dal canto loro, salutanocon parole da cui traspaiono chiari il dolore e lo sgomento per un dramma inaspettato e ingiusto: “Non siamo in grado di capacitarci ...