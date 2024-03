Chance Perdomo è morto | L' attore di Gen V e Le terrificanti avventure di Sabrina aveva 27 anni

Chance Perdomo , interprete di Andre Anderson, in Gen V, spinoff della serie supereroistica The Boys di Prime Video, è morto il 30 marzo a causa di un incidente motociclistico; a dare la tragica ... (cinemaserietv)

È morto in un incidente in moto Chance Perdomo, noto per l'interpretazione di Ambrose Spellman nella serie Netflix "Le terrificanti avventure di Sabrina". L'attore aveva 27 anni.Continua a leggere (fanpage)