Challenger 125 Napoli 2024 | Nardi si prende il titolo | battuto Herbert in rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Lucaha conquistato laTennis Cup, ilATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club. Sulla terra rossa campana il ventenne pesarese, ma di origini partenopee, prima di cominciare numero 96 del ranking e numero due di questo tabellone, già reduce dal clamoroso exploit con la vittoria contro Djokovic a Indian Wells, ha piegato inil francese Pierre Hugues-, ex numero 36 del circuito. Punteggio finale, dopo oltre due ore e mezza, di 5-7 7-6(3) 6-2: si tratta della sesta vittoria su otto finaliin carriera per, adesso numero 76 al mondo con un super salto di venti posizioni per il suo best ranking. Raggianteai ...