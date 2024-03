Cerca di completare l’album dei calciatori | si ritrova con eroina purissima in casa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 31 marzo 2024) Incredibile disavventura per un uomo di Pompei che ha acquistato un box delle iconiche figurine deiPanini online, ma al momento dell’arrivo del pacco ala sorpresa è stata un’altra Tutto cominciò nel lontano 1961, l’iniziativa deldi figurine partì da un’idea di Giuseppe Panini, uno dei quattro fratelli fondatori, che disse “voglio fare le figurine dei” e fece di tutto per trovare qualcuno che potesse trasformare una semplice fotografia di un calciatore in una figurina. L’immagine che utilizzò come campione fu quella di Bruno Bolchi, a quei tempi giocatore dell’Inter, mentre il volto di copertina del primo album fu quello di Nils Liedholm. Quel giorno nacque il mito. Una raccolta figurine con sorpresa – Cityrumors.it – Voleva semplicemente finire la collezione prima della fine del ...