C' è un eolico possibile

(Di domenica 31 marzo 2024) Producono più energia, non richiedono perforazioni e hanno un impatto paesaggistico minore. Gli impianti offshore galleggianti sono una soluzioneper raggiungere gli obiettivi nelle rinnovabili. L’Italia può sfruttarli, se supera alcuni ritardi. Uno «strumento vitale per la transizione energetica». Così l’Agenzia internazionale dell’energia definisce l’offshore galleggiante, una tecnologia «green» ancora giovane ma molto promettente. Perché consente di costruire in mare aperto grandi centrali rinnovabili utilizzando turbine gigantesche che catturano il vento, generalmente più costante rispetto alla terraferma, anche dove i fondali sono profondi. «I parchi eolici galleggianti potrebbero sbloccare il vasto potenziale delle aree oceaniche con una profondità d’acqua troppo grande per le turbine fisse» sottolinea l’Aie. «Si prevede che le ...

