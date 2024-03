C’è dell’oro sottoterra | sorpresa nell’ex miniera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Montecatini Valdicecina, 31 marzo 2024 – Le tracce della storia più recondita ancora sussurrano nel ventre della terra, in una, a Montecatini Valdicecina (Pisa), che è stato il più imponente giacimento di rame nel XIX secolo. Ora, dai dimenticati oceani del Giurassico, i ricercatori dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr hanno scoperto la presenza di selenio, tellurio e metalli preziosi, come l’oro e l’argento, con concentrazioni ben oltre la media terrestre nel sito della ex, chiusa ai primi del ‘900. Il giacimento, esaurito da tempo, si è formato 150 milioni di anni fa sul fondo di un oceano, per poi dislocarsi tettonicamente in mezzo alla catena appenninica. La ricerca offre nuove prospettive nell’individuazione di questi metalli, sia sui fondali oceanici che nelle catene montuose. In mezzo alle colline della Toscana ...