C’è ancora domani | su Netflix c’è il film di Paola Cortellesi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 31 marzo 2024) C’è, esordio alla regia di, è disponibile suda oggi, 31 marzo. Un regalo sicuramente gradito per tutti quelli che hanno amato ile per quei pochi chenon l’hanno visto. A questo link tutte le piattaforme dove vedere il. D’altronde si tratta di un’opera che è riuscita a conquistare il Biglietto d’Oro per l’incredibile affluenza in sala. Nello specifico le cifre ammontano a 5,3 milioni di spettatori con un incasso totale di 36 milioni di euro, in grado di superare perfino i colossi Barbie e Oppenheimer. Presentato all’ultima edizione della Festa di Roma, dunqu, ilè stato ilpiù visto del 2023 grazie ad una storia che, prendendo ispirazione dal passato, ...