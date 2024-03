Caso Pioltello | scuola chiusa per Ramadan | La Russa fa chiarezza

(Di domenica 31 marzo 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio LaPiù chiaro di così allora non si può: a parlare deldella, pronta a rimanereper via del periodo del, ne ha parlato Ignazio La. L’attuale numero uno del Senato ha svelato al quotidiano “La Stampa” il proprio pensiero e punto di vista di quanto è accaduto. Ci ha tenuto a ribadire che non ne vuole fare assolutamente una questione ideologica, ma soprattutto di regole. “Se non si può, non si può“. Il presidente del Senato, Ignazio La(Ansa Foto) Notizie.comSegno del fatto che, il prossimo 10 aprile, larimarràper la giornata ...

Non solo Pioltello . Ora anche l’Università per stranieri di Siena ha deciso di sospendere le attività didattiche il 10 aprile, in occasione della festa di fine Ramadan , come segno di condivisione e ... (open.online)

Viaggio nella scuola Radice a San Siro, senza italiani: “Lezioni anche in giardino e ai genitori troviamo casa” - «Da noi sono sempre venuti — sottolinea Borando — Comunque in quel Caso si è strumentalizzata a fini politici una scelta operativa». Le scuole di San Siro e Pioltello non sono casi isolati. Dati ...milano.repubblica

Scuola, La Russa: non si chiude per Ramadan, rispettare le regole - Sulla chiusura della scuola di Pioltello per il Ramadan "non ne faccio una questione ideologica ma di regole. Se non si può, non si può". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che aggiunge: ...tgcom24.mediaset

Ramadan a scuola e decisioni “ragionevoli” - Altre lettere di reazione al Caso della scuola di Pioltello. La classe politica europea e la necessità per il Vecchio Continente di riscoprire il "fattore" comune ...tempi