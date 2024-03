Caso Acerbi | Ravanelli | «Situazione molto strana»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 31 marzo 2024) Fabrizio, ex attaccante della Juventus, ha parlato del-Juan Jesus. Ecco il suo punto di vista Fabrizio, ex attaccante della Juventus, ha parlato a ‘Pressing del-Juan Jesus. Queste le sue dichiarazioni.– «È una, credo che manchino delle risposte. È strano che in unacome