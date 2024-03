Cartellonistica nuova Dobbiamo migliorare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) "La lista Scarlino nel Cuore si impegna a portare l’innovazione anche nei dettagli, a partire dalladel nostro territorio". Come candidato sindaco, Luca Niccolini e la sua squadra sono determinati a rendere ladi Scarlino all’altezza della bellezza che ci circonda. "Laè il nostro biglietto da visita - Inizia – e la vogliamo non solo funzionale, ma anche un’esperienza in sé". Con investimenti mirati, la lista Scarlino nel Cuore punta a potenziare la segnaletica per rendere accessibili e interessanti i percorsi naturalistici, i sentieri e i luoghi di interesse storico. Ma non si ferma qui. "È tempo di evolversi – chiude – Desideriamo mappare nuovi itinerari, arricchire le terrazze panoramiche, esplorare le vie vicinali e rendere lainterattiva". ...