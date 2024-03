Carrera dà la carica ai bianconeri | Pronti a giocare le nostre carte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) "Sarà una partita dura, rispettiamo lo Spezia ma non ne abbiamo paura perché siamo consapevoli della nostra forza. Da qui alla fine saranno otto finali, dovremo essere bravi a dare continuità". Il tecnico dell’Ascoli Massimoha ostentato serenità e determinazione nel presentare il match-salvezza di domani pomeriggio al ‘Picco’, contro le Aquile: "Lo Spezia ha giocatori di qualità, non dovremo lasciare loro tempi e spazi. Dovrà essere una partita di grande sacrificio da parte di tutti. Sappiamo l’importanza del match, abbiamo lavorato tantissimo sui possessi a palla, sulle azioni da fare contro una difesa a tre come gioca lo Spezia". L’allenatore lombardo ha espresso fiducia riguardo le qualità della sua squadra: "I ragazzi stanno bene sia fisicamente che mentalmente. Hanno qualità, possono dare del filo da torcere a qualsiasi squadra. A prescindere dai tifosi ...