Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | la striminzita lista di invitati per Pasqua

(Di domenica 31 marzo 2024) ReIII, a nemmeno un anno dalla sua incoronazione, sta vivendo un periodo molto difficile. Al sovrano, infatti, è stato diagnosticato una inizio anno e si sta sottoponendo alle cure per questa terribile malattia. In ogni caso, ReIII presenzierà alla sua prima apparizione pubblica dopo la sconvolgente notizia, che lo ha colpito, il giorno di. Sarà, infatti, in occasione della messa di questo giorno di festa che il monarca riprenderà il suo posto negli impegni reali della corona inglese, dove è stato sostituito recentemente dalla moglie Camilla Parker Bowles e dal figlio William, Principe di Galles. Per l’occasione speciale, il sovrano, però, non potrà contare sulla compagnia e sul sostegno di tutti i membri della famiglia reale, perché ladi coloro che saranno presenti ...

