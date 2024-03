Re Carlo III riappare in pubblico dopo settimane di assenza: per la Messa Pasqua le a St. George a Windsor è apparso sorride nte davanti al pubblico , accanto alla Regina Camilla . Nella cappella siede ... (fanpage)

Carlo e Camilla a Windsor per Messa Pasqua, assenti William e Kate - Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la Messa di Pasqua. Assenti, invece, i principi del Galles William e Kate. Il monarca ha sorriso e ...adnkronos

Carlo alla Cappella di Windsor per Pasqua: la principale apparizione pubblica del re dall'annuncio del tumore. Assenti William e Kate - Re Carlo torna a partecipare a un impegno pubblico dopo l'annuncio del tumore. Il sovrano è arrivato nella Cappella di San Giorgio a Windsor per partecipare alla ...leggo

Re Carlo III riappare in pubblico per Pasqua: sorride a Windsor accanto a Camilla prima della Messa - Re Carlo III riappare in pubblico dopo settimane di assenza: per la Messa Pasquale a St. George a Windsor è apparso sorridente davanti al pubblico, accanto alla Regina Camilla. Nella cappella siede ...fanpage