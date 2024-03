Capri | vandalismo e degrado a via Krupp | la protesta dell’Atex

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 31 marzo 2024) “E’ mortificante per la nostra isola constatare che gli straordinari tesori che abbiamo il privilegio di mostrare a turisti provenienti da tutte le parti del mondo siano alla merce’ dele del”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da Graziano D’Esposito, presidentedi, l’associazione del turismo extra alberghiero. “La meravigliosa Via– prosegue il comunicato – è sfregiata con pittura e scritte sulle mura. Non è ammissibile tutto ciò. Dobbiamo proteggere con tutte le nostre energie Via. A cominciare dall’immediata istallazione di telecamere, proposta che già evidenziammo mesi fa. Anche a Pasqua per problematiche come queste siamo in prima linea. Cercheremo di coinvolgere le istituzioni locali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.