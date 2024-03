Cantine venete | formaggi e zuppe di pesce La storia dell' incontro in cucina tra Italia e Brasile

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 31 marzo 2024) Corre l’anno 2024 ed è quello in cui si festeggia la ricorrenza del 150° anno di emigrazione deglini in. Un evento che oggi porta labrasiliana a ripercorrere l'importante contaminazione che ha ricevuto dalle tradizione del nostro paese. Una migrazione massiva dai numeri impressionanti, se si pensa che dal 1876 al 1920 sono sbarcati e giunti alle porte di San Paolo del1.243.633ni (dati Ambasciata delin). La media, in quegli anni, era di due cittadinini su tre in una terra quasi disabitata e a basso sviluppo economico e sociale. La comunità più grade emigrata è stata quella del Triveneto, per viae Guerre di Indipendenza, con i suoi 365.710 migranti insediati nell’area ...