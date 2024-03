Cantiere Canturina Bis Apre il nuovo tronco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Per l’inaugurazione dellaBis, ora c’è anche la data: giovedì 4 aprile alle 10.30. La cerimonia è stata fissata presso ildei lavori, accedendo dall’imbocco presente lungo corso Europa a Cantù, per il taglio del nastro deltratto della strada provinciale 28 denominato. In particolare, giovedì entrerà in funzione la bretella Cucciago-Cantù, un tratto di circa un chilometro che parte dal confine con Cucciago per arrivare fino a Cantù in corso Europa, all’altezza della rotatoria davanti al centro commerciale. Per questo tratto, la Provincia ha investito circa 2 milioni e mezzo di euro, mentre l’opera viaria complessiva si stima che potrà avere un costo di oltre 330 milioni, lievitati rispetto ai 147 preventivati inizialmente. Complessivamente l’infrastruttura avrà una lunghezza totale di poco più di 7 chilometri, e ...