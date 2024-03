Candidati alle Europee | il Pd infedele alla linea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Firenze, 31 marzo 2024 – La composizione delle liste elettorali del Pdè diventata un caso. Il casting con personalità esterne, esponenti della cosiddetta società civile, non convince proprio tutti. Anche per le modalità di annuncio. La candidatura di Lucia Annunziata nella circoscrizione dell’Italia meridionale è stata lanciata in tv, a La7. "Non siamo certo l’ Isola dei famosi e non siamo neanche in un contest televisivo", ha commentato Pina Picierno, vicepresidente uscente del Parlamento europeo. Su QN, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha detto nocandidatura di Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, che potrebbe essere in lista nella circoscrizione dell’Italia centrale: "Ritengo che in questo collegio ci siano già persone in grado di rappresentarlo". Critica anche la deputata Lia ...