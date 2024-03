Campi | tutto pronto per il concerto di Pasquetta con Dolcenera per gli alluvionati

(Di domenica 31 marzo 2024)Bisenzio (Firenze), 31 marzo 2024 – La pluripremiata cantautrice, la cantautrice Roberta Di Lorenzo, il cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni, il pianista Franco Fasano, gli storici Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis ed Enrico Capuano, la giovanissima Scarlet Deange, la band Fratelli&Margherita, usciti questa settimana con il singolo Margherita e i suoi Fratelli cantato con Cisco, già leader dei Modena City Ramblers, e la scoperta di X Factor Nevruz prodotto da Elio & Le Storie Tese: saranno loro i protagonisti di “Pasqua per la ripartenza”, ilcon ingresso a offerta libera che si terrà al Teatrodante Carlo Monni diBisenzio lunedì 1 aprile alle ore 20.30, organizzato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, da un’idea di Giordano Sangiorgi e in gemellaggio con il comune ...

Dal fango dell’alluvione fino a casa. I nonni sfollati tornano dalla clinica: "Avevamo perso tutto, siamo rinati" - Prima la distruzione, poi la ricostruzione flash del loro nido grazie all’impegno dei familiari . Dopo quattro mesi Franco e Assunta, 91 e 94 anni, rivedono loro abitazione: "Un regalo meraviglioso".lanazione

