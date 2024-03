Calciomercato Palermo | continua a piacere un vecchio obiettivo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Non è un momento esaltante in casa dei rosanero. La compagine di Eugenio Corini sembra essere definitivamente uscita di scena dalla corsa per la promozione diretta in Serie A: sono otto i punti che separano i siciliani da quel Venezia secondo che nell’ultima di campionato ha vinto agevolmente al Renzo Barbera. L’minimo adesso è quello di difendere la piazza che qualificherebbe la società del City Group ai prossimi playoff che metteranno in palio l’ultimo posto utile per compiere il salto in massima serie. A o B che sia, ildelsta già iniziando a prendere forma partendo dai discorsi lasciati irrisolti nello scorso mese di gennaio. Piace, ancora, Daniele Verde dello Spezia.il pressing per Verde (Credit foto – Getty ...