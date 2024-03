Calcio Serie D Poggibonsi | la meta è vicina Martedì seduta al ‘Lotti’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Alla pausa di Pasqua seguirà per i Leoni la ripresa degli allenamenti nella giornata dial Lotti. Sarà di nuovo il momento per i Leoni di preparare i successivi impegni, dopo aver archiviato con un successo a Sansepolcro. Cinque partite all’epilogo della stagione regolare, punti preziosi ottenuti nella trasferta in Valtiberina, ma un traguardo non ancora raggiunto secondo i responsi aritmetici legati alla corsa per la conferma del posto in categoria. Tanto più che ildomenica prossima dovrà ospitare il Follonica Gavorrano: in viale Marconi sbarcherà non solo una delle big del campionato, ma una formazione in lotta per la leadership e quindi per la promozione inC in questa fase culminante del torneo. Neltornerà tra i pali Pacini, che ha scontato la squalifica e che riceverà di nuovo ...