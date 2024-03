Calcio Promozione Nel derby il Lissone si avvicina alla salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella settimana di Pasqua si è giocato tanto anche in Prima Categoria con gli anticipi della 30esima giornata. Nel girone B in chiave playoff rischia di pesare il ko in trasferta del Besana Fortitudo battuto nelProche grazie a questo 2-0 firmato Giordano e Ramadan compie il passo decisivo in chiave. Nei bassifondi harakiri interno per la Triuggese battuta dpenultima forza Porlezza 2-1. I brianzoli di Casiraghi terminano in dieci uomini venendo trafitti a tempo scaduto da Curti. Le cose si erano messe bene per i biancorossi in vantaggio dopo 5’ con Corti. Troppi errori pesano e i comaschi la ribaltano. Non si mettono bene le cose nemmeno per il DB Cesano Maderno che soccombe in casa 3-0 con il Cantù San Paolo. Triuggese e Cesano sono divisi da appena una lunghezza ...