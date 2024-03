Calcio femminile | FA Cup | giocatrice collassa in campo durante la finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024)ladi FA Cup, match che ha visto impegnate Arsenal e Chelsea, Frida Maanum dei Gunners è improvvisamenteta in. I medici hanno immediatamente prestato soccorso alla 24enne norvegese, applicandole una maschera con l’ossigeno per una durata di sette minuti. Successivamente, la calciatrice è stata trasportata in un ospedale della zona. La partita è poi ripresa e l’Arsenal ha trionfato per 1-0. La squadra ha diffuso un comunicato, spiegando che Maanum “è in condizioni stabili, parla ed ed è cosciente. La sua situazione è costantemente monitorata dal nostro staff medico“. “E’ stato devastante vederla finire a terra in quel modo – è stato il commento di Russo, entrata per sostituirla -. Ora le siamo vicine, e preghiamo tutte per lei. E penso che fosse scritto nelle ...