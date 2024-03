Calcio estero | vittoria in rimonta del Liverpool | il solito Stuani trascina il Girona

(Di domenica 31 marzo 2024) Non si ferma ile arrivano importanti indicazioni dall’. Ilsupera 2-1 innel Brighton di De Zerbi nel match valevole per la 30ª giornata della Premier League e si porta momentaneamente in testa alla classifica con 67 punti. Welbeck illude gli ospiti sbloccando il risultato al 2?, al 27? Diaz pareggia i conti. Nella ripresa è di Salah al 20? il gol dellailGol ed emozioni al ‘Municipal de Montilivi’ dove ilsupera 3-2 il Betis Siviglia nella sfida della Liga. Protagonisti assoluti da un lato Dovbyk e dall’altro Willian Jose, entrambi autori di una doppietta. In pieno recupero in gol al 92?, ex Reggina. L'articolo ...

