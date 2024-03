Calcio Eccellenza Perignano | il ko fa male La zona playout è vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) ZENITH PRATO 3 FRATRES0 ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini (16’ st Gonfiantini), Castiello, Bagni, Cela, Lunghi (48’ st Mariani), Kouassi, Mari (16’ st Moretti), Chiaramonti, Rosi, Ciravegna (44’ st Falteri). All. Settesoldi. FRATRES: Colucci, Gemignani, Petri (30’ st Martinelli), Baggiani, Acosta, Mancini, Freschi 8’st Arvia), Ficarra, Taraj, Zefi (37’ st Vitillo), Rosi (44’st Mariani). All.E.Cristiani. Arbitro: Bulletti di Pistoia. Marcatori: al 27’ st e 39’ st Ciravegna, 50’st Kouassi. Recupero amaro per i Fratresche tornano dalla trasferta pratese con una sconfitta che li caccia a ridosso delladei play out. La squadra di qualità che fino a qualche domenica fa cullava il sogno di inserirsi nei play off, e di conseguenza di promozione, ora si ritrova a fare i conti con ...