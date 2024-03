Calcio Eccellenza Il Muggiò deve cedere ma a tempo scaduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Beffa aper ilnel recupero di venerdì sera sul campo della Soresinese. Quando tutto lasciava presagire che la gara finisse in parità e la squadra del presidente Pace si portasse a casa un prezioso punticino in chiave salvezza (ma la classifica resta “tranquilla“ per i gialloblù), al minuto 91 la squadra di casa segna il gol del 3-2 con un gran colpo di testa di Giavardi, sugli sviluppi di una punizione, su cui Tamma nulla ha potuto opporre. A passare in vantaggio nel primoera stato ilcon un gol di Di Cesare, immediato il pareggio della Soresinese grazie a Prandi. Che mette la freccia con Touete, ma Diana con una acrobazia delle sue segna il 2-2. Poi la doccia fredda a. Nelle zone nobili della classifica resta terza ...