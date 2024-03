Calcio | dal Manchester City al Milan | ecco i campioni del marketing in Europa

(Di domenica 31 marzo 2024) Sponsorizzazioni, merchandising e produzione di kit risultano in crescita, con un aumento del 113% nel 2022 rispetto al livello pre pandemia

Arrivano novità sul Calciomercato del Milan , con l’interessamento di alcuni club dell’Arabia Saudita per Ismael Bennacer In questo rush finale della stagione il Milan si giocherà molto. Da una parte ... (dailymilan)

Perugia , 30 marzo 2024 - Una sorpresa inaspettata per i piccoli bambini della Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia , diretta dal dottor Maurizio ... (lanazione)

RAI - Il club più vicino a Conte è il Napoli: verrebbe anche senza Champions, pronto un maxi-ingaggio - Il giornalista Ciro Venerato ai microfoni RAI si è soffermato sul possibile futuro allenatore del Napoli, in particolare sulla pista Antonio Conte. Conte-Napoli "Il club più vicino a lui resta il ...msn

La Pasqua blocca il Calcio italiano. Ma perché - La Pasqua ferma il Calcio italiano, ma perché In molti magari si sono chiesti il motivo per cui questa festività fermi la Serie A (e non solo), ma la risposta è piuttosto semplice: a partire dal 1979 ...calciohellas

FIORENTINA IN RISERVA. ITALIANO AVVERTE: "SIAMO STREMATI" - "Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma" - cantavano i Velvet nell'ormai lontano 2001. Un ritornello che si sposa bene a quanto visto ieri sera sul prato ...firenzeviola