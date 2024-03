Cadavere trovato nelle acque del Tevere a Roma | è una 63enne scomparsa da 10 giorni

Roma, trovato un Cadavere nel Tevere all’altezza del Testaccio: indagini in corso - trovato un Cadavere nel Tevere, a Roma, oggi 31 marzo 2024. Non è ancora chiaro cosa sia successo e l’identità del corpo ma nelle prossime ore saranno svolti tutti i rilievi del caso. Non si esclude ...tag24

Roma, Cadavere nel Tevere: è della donna scomparsa a San Giovanni - (Adnkronos) - E' di Gabriella Battistella, la donna scomparsa a San Giovanni dal 23 marzo scorso, il Cadavere trovato nel Tevere questa mattina dai carabinieri. Del caso si era occupato anche 'Chi ...reggiotv

Roma, corpo nel Tevere: identificato il Cadavere di una donna - Il Cadavere di una donna di 63 anni, di cui si erano perse le tracce il 28 marzo, tanto che la trasmissione "Chi l'ha visto" aveva lanciato un appello, è stato trovato questa mattina nelle acque del ...tgcom24.mediaset