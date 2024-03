Cadavere di un uomo riemerge dal Tevere | è mistero sull’identità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 marzo 2024 – Unè riemerso dalle acque del. È il macabro ritrovamento avvenuto oggi nel centro di Roma, all'altezza LungoTestaccio. Il volto non è visibile, ma da una primissima analisi sembrerebbe trattarsi di un. Il corpo è stato avvistato nella zona di ponte Sulpicio. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino e della Compagnia di Roma Centro. Sono state avviate le indagini per risalire all'identità dell’e capire le cause della morte.