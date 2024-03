(Di domenica 31 marzo 2024) di Beppe Boni "L’Italia è uno dei Paesi più generosi dell’Alleanza atlantica nel fornire sicurezza aerea sul fianco Est dell’Europa, che dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è diventato ancora più strategico. Negli ultimi dieci anni – spiega il generale Leonardo Tricarico, analista, già capo di Stato maggiore dell’aeronautica – nell’ambito della turncoordinata dallaabbiamo fornito più di altri copertura a Romania, Estonia, Lettonia, Lituania,perchè la nostra aviè considerata di alto livello". In queste queste settimane di alta tensione i gendarmi dell’ariadella Task force air 4th Wing con quattro Eurofighter di ultima gener, al comando del colonnello Gianlugi Colucci, sono di stanza nella base polacca di Malbork in ...

Caccia italiani intercettano due aerei russi sul Mar Baltico. Avevano quasi raggiunto il confine della Polonia e non rispondevano alla richiesta di identificazione via radio. Per un attimo l'Europa ... (iltempo)

Due aerei russi del modello IL-20 sono stati intercettati in due distinti episodi dai caccia italiani mentre sorvolavano uno spazio aereo internazionale al confine con l’area sotto il controllo ... (ildifforme)

Leggere gli alberi tra i grattacieli - Domani si terrà una Caccia al tesoro nel parco "Biblioteca degli alberi" a Porta Nuova, organizzata con Grandi giardini italiani. Bambini e famiglie potranno scoprire le essenze della BaM e i suoi seg ...ilgiorno

Caccia italiani in azione: "Difendono i confini Nato. Allerta tra Polonia e Baltici" - L'Italia fornisce sicurezza aerea all'Europa orientale con Eurofighter di ultima generazione in Polonia. Nato allerta sul corridoio di Suwalki. Eurofighter identificano aerei non standard. Generale: p ...quotidiano

Inter, Caccia ai parametri zero. Dopo Zielinski e Taremi assalto al difensore di Simeone - Inter, Caccia al difensore. Nel tempo dei parametri zero, nerazzurri a Caccia del difensore ideale, il nome caldo è quello di Hermoso. Con Acerbi e De Vrij ormai non più giovanissimi, la dirigenza ner ...sportpaper