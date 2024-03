Buona Pasqua 2024 | frasi e immagini per i vostri auguri su WhatsApp e Facebook | 31 marzo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 31 marzo 2024)– Oggi, 31, è, la festa più importante per i cattolici, con cui si celebra la Risurrezione di Gesù. Un giorno di grande festa in tutto il mondo, da trascorrere in compagnia di parenti e amici, tra tavole imbandite e le immancabili uova di cioccolato. Nel corso delle prossime ore molti saranno i messaggi che riceveremo e che manderemo per fare gliad amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche ispirazione per idi? Di seguito alcuneche potrebbero fare al caso vostro: Ti auguro di passare una meravigliosa...