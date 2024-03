Buona Pasqua 2024 dalla Redazione Digital-News it e Digital-Forum it

(Di domenica 31 marzo 2024) Ciao! Hai già portato avanti il tuo orologio 1 ora? Bene, allora siamo pronti a festeggiare la Santainsieme a voi lettori di.it. Il ritrovarsi seppur "virtualmente" ancora una volta insieme a farci gli auguri rimanga importante e quindi vi ricordiamo come sempre di iscrivervi a tutti i nostri canali ufficiali, ovviamente come sempre in forma assolutamente gratuita. La sottoscrizione permette di ricevere in tempo reale tutte le notifiche delle singole notizie e palinsesti presenti su questo sito con l'aggiunta di alcuni interessanti contenuti aggiuntivi disponibili solo sui social.Rimane sempre attiva (e vi incoraggiamo sempre a farlo sempre più) la possibilità di commentare, fare domande, porre spunti di riflessioni, fare segnalazioni su ...

Per augurare una Buona Pasqua 2024 e non apparire banali, o per inviare un messaggio originale alle persone più care, parenti e amici , si possono trovare alcuni modi alternativi e curiosi Buona ... (metropolitanmagazine)

Pace, speranza, rinascita: Buona Pasqua ai lettori di BarlettaViva - Dopo la sofferenza si diventa pronti a rinascere: l'insegnamento della Santa Pasqua è un valore di grande forza per i cristiani, e in questa giornata il migliore augurio che si possa fare è quello di ...barlettaviva

Mostre e musica per sfidare il maltempo: le alternative in città e in provincia - PADOVA - Per Pasqua e la tradizionale gita fuori porta del lunedì di Pasquetta sono molte le iniziative in città e provincia, anche se alcune sono state annullate o rinviate ...ilgazzettino

Turismo, i visitatori non mancano, ma si guarda al futuro: «Ora programmazione» - Il boom Pasquale fa da ottimo viatico per la stagione turistica pugliese. Sono ottimi i numeri registrati in regione nelle festività di Pasqua: l’anno in corso, dunque, è pronto ...quotidianodipuglia