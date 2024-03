Bundesliga | lo Stoccarda pareggia in extremis contro l’Heidenheim | finisce 3-3

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella giornata del 31 marzo vanno in scena diverse partite valide per la ventisettesima giornata di2023/2024. Tra Augsburg e Coloniain parità per 1-1, con Maier che segna al 18? e e Selke che poi porta gli ospiti al pareggio al minuto 33. Partita caotica quella trae Heidenheim, che termina 3-3. Guirassy firma la prima rete per i padroni di casa al 41?. Raddoppia Stiller al 53? poi l’autogol di Nubel vale l’1-2 al minuto 62. Sul finale, ecco che arriva la doppietta Kleindienst in due minuti, con la palla che entra in rete al minuto 84 e 85. Al 96?, Heidenheim resta in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Dovedan, mentre al 98? ecco che Undav sigla il pareggio del 3-3. Infine, ancora parità tra Bochum e Darmstadt, finita 2-2. I padroni di casa trovano la doppietta con Hofmann al 29? e 48?. ...

Stoccarda-Union Berlino è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Non finisce più di stupire ... (ilveggente)

Bundesliga, Augsburg-Colonia 1-1: Selke risponde a Maier - La Bundesliga potrebbe aver vissuto il proprio momento decisivo per il titolo nella giornata di ieri, quando il Bayern Monaco è stato sconfitto per 2-0 dal ...footballnews24.eu

Stoccarda-Heidenhaim: minuto per minuto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...sport.sky

Stoccarda-Heidenheim, Streaming Gratis: la Bundesliga in Diretta Live - Giornata di Pasqua ricca di eventi sportivi in tutti i maggiori campionati europei. In Bundesliga continueranno le partite valide per la 27ª giornata. A ...footballnews24.eu