Bundesliga | iI Dortmund punisce il Bayern nel Klassiker e svetta a +13 Neuer

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilconsolida la vetta della classifica tenendo a bada nelunspento e in confusione. Allianz Arena espugnata per 0-2

Risultati della Bundesliga : il Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund , il Leverkusen vince allunga a +13 in vetta Giornata forse decisiva in in Bundesliga : il Bayern Monaco perde in casa contro ... (calcionews24)

Spazzati via i timori per un presunto attacco terroristico da parte dell’Isis, il Borussia Dortmund si aggiudica il Klassiker battendo per 0-2 all’Allianz Arena un Bayer n Monaco sempre più ombra di ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Borussia Dortmund 0-2, match valido per la ventisettesima giornata della Bundesliga 2023 / 2024 . Ancora un ko, pesantissimo, per i bavaresi, e il ... (sportface)

Bayern, Tuchel si arrende al Leverkusen: "Non ho speranza, è finita" - La sconfitta maturata dal Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund ha posto la parola fine sulla Bundesliga Tuchel ne sembra essere convinto, considerati i tredici punti di distacco rispetto alla ...corrieredellosport

Bayern, Tuchel: 'Complimenti al Leverkusen per la vittoria della Bundesliga' - Thomas Tuchel è intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland dopo la sconfitta patita dal suo Bayern in casa contro il Borussia Dortmund. Lo 0-2 arrivato nel `Klassiker`,.calciomercato

Kim sempre fuori, Il Bayern crolla in casa e Tuchel si arrende: “Campionato finito!” - Crolla ancora una volta in campionato il Bayern Monaco, travolto in casa per 2-0 dal Borussia Dortmund. Per Kim è la terza panchina di fila ...tuttonapoli