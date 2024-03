Bufera sul Senato della Normale L’associazione Amici | Ha sbagliato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Tanto tuonò che piovve. Alla fine la decisione delaccademicodi bocciare il bando Italia-Israele, rimuovendolo dal sito web ufficiale, e di chiedere al Governo di riconsiderarlo per arrivare a un sostanziale stralcio dando, così, un segnale di vicinanza alla Palestina, ha mandato su tutto le furie anche, un think tank, di prim’ordine di economisti e intellettuali che hanno espresso "sconcerto e contrarietà". Personalità del mondopolitica, dell’accademia e dell’economia (l’ex direttore generaleBanca d’Italia Salvatore Rossi, l’ex presidenteCorte Costituzionale, Giuliano Amato ,e l’ex ceo di Intesa Sanpaolo, Enrico Tommaso Cucchiani, solo per ...