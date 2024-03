Brilla il Tricolore al Giro delle Fiandre | Elisa Longo Borghini in trionfo tra le donne!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Una giornata da tregenda. A differenza dei colleghi uomini, ilal femminile è stato costantemente bagnato dalla pioggia che non ha veramente risparmiato le atlete. Ad illuminare Oudenaarde è però la bandiera, quella portata sulle spalle da: la campionessa d’Italia torna alla vittoria nella Ronde, a nove anni dalla prima volta, a cinque dall’ultimo successo del Bel Paese in Belgio. Come detto, il maltempo ha fatto la differenza ed ha scombinato i piani di tante squadre, con ovviamente anche le cadute a fare la voce grossa. A terra in tante, con Marlen Reusser ad uscire nel peggiore dei modi. La corsa si è andata ad infiammare a circa cinquanta chilometri dal traguardo, con tutte le big a muoversi. Si è andato a formare ...