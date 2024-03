Briatore | il tumore e l’operazione | “Ero spaventato e pregavo”

(Di domenica 31 marzo 2024) Nel corso di una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto l’imprenditore Flavio: quest’ultimo ha parlato delche ha subito nei giorni scorsi Un semplice controllo di routine in ospedale si è trasformato, in pochi attimi, in un vero e proprio dramma. Dai controlli, infatti, è stato reso noto che aveva una enorme massa al cuore. Non ci hanno pensato più di un minuto e sono partiti con. Vittima Flavioche, ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘, è ancora molto scosso per quello che ha subito. La paura, ovviamente, era quella di lasciare per sempre suo figlio Natan, l’ex compagna Elisabetta Gregoraci, amici e parenti. Flavio(Ansa Foto) Cityrumors.itMomenti di panico, era inevitabilmentee si è affidato ...

