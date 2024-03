“Bosco Vigna” | il progetto-manifesto di Fontanafredda per la biodiversità sul tema del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 31 marzo 2024) SERRALUNGA D’ALBA (CN) – Negli ultimi giorni si sta dibattendo molto se autorizzare gli impianti dei vigneti di nebbiolo da Barolo sui versanti esposti a Nord, quelli da sempre considerati i meno indicati dato il tipico clima delle Langhe. Oggi si ipotizza che ilabbia reso buone per la viticoltura anche le esposizioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La plastica in acque rischia di arrivare sulle nostre tavole Unione Europea: nuova sollecitazione per l’Italia riguardo lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Inquinamento: potremmo vivere due anni in più se la qualità dell’aria migliorasse Salvare la foresta pluviale con i cellulari riciclati? Ecco la scoperta Ambiente-Mare: allarme microplastica Acqua di rubinetto, L’Unione europea ...