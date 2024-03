Boom casi di incesto | la conferma del DNA | numeri incredibili

(Di domenica 31 marzo 2024)in, laarriva direttamente dal DNA:a dir pocoI dati parlano chiaro e non hanno assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Una persona su 7.000 è nata da genitori che erano parenti di primi grado, un fratello e una sorella o un genitore e un figlio. A diramare il tutto ci ha pensato direttamente Jim Wilson, un noto genetista appartenente all’Università di Edimburgo. Proprio quest’ultimo ha voluto analizzare il database della Biobank del Regno Unito. Aumento(Ansa Foto) Cityrumors.itNel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “The Atlantic” fa sapere che isono decisamente molto alti, addirittura molti di più di quanto ...

di Manuela Plastina Sono in aumento i casi di Scabbia , anche per colpa di una maggiore resistenza dell’acaro che provoca un prurito insopportabile. Tanti i bimbi che ne sono colpiti, ma una nuova ... (lanazione)

Il Boom dei turisti fa volare gli Airbnb: in sette anni + 304% - Il Covid, per gli affitti brevi, è definitivamente alle spalle. Lo certifica un’analisi effettuata da Unioncamere Emilia-Romagna che mette in fila l’aumento vertiginoso negli ultimi anni degli immobil ...bologna.repubblica

Boom Genova Nuoto, 26 atleti ai Criteria nazionali - Archiviate le finali regionali giovanili e’tempo di un primo bilancio in casa Genova Nuoto. “Da poche ore abbiamo l’ufficialità degli ammessi ai Criteria e con grande soddisfazione apprendiamo che i q ...liguriasport

Boom di turisti a Pasqua - Tutto esaurito al Camping Parco al Po di Cremona, con notevole afflusso di turisti per le festività pasquali nonostante il maltempo.cremonaoggi