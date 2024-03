Bomba d’acqua su Milano | tromba d’aria nel varesotto

(Di domenica 31 marzo 2024) (Adnkronos) –su, dove in serata si è abbattuto un violentissimo temporale. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari e insegne caduti a causa del forte vento. Nel, intorno alle 21.30, è stata registrata una breve. Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione aveva emanato un’allerta meteo gialla super possibile rischio idrogeologico, temporali e vento forte a partire dalle ore 12 di oggi. Con il persistere del maltempo, dalle ore 18 si è quindi aggiunta anche un’allerta gialla per rischio idraulico. Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. L'articolo ...

