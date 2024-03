Bomba d’acqua a Milano | cittadini nel panico | trombe d’aria in Lombardia

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella serata di sabato 30 marzo, la città diè stata colpita da un forte temporale, preannunciato da un’allerta arancione con rischio idrogeologico. Tra le 21.30 e le 22, la perturbazione proveniente da nord-ovest ha investito il capoluogo lombardo con una pioggia battente, registrando un’intensità di 20 mm/h, e causando non poco disagio trae turisti, costretti a cercare riparo dalla furia degli elementi. Il comando provinciale dei Vigili del fuoco diha risposto a circa 70 chiamate di emergenza nella sola notte, intervenendo per situazioni di pericolo legate a alberi pericolanti, cadute di cartelloni pubblicitari, tetti scoperchiati e allagamenti. Fortunatamente, non si segnalano feriti o incidenti stradali di rilievo. Tuttavia, la situazione rimane critica con la Protezione civile e Mm (Metropolitane ...

