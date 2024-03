Bologna Salernitana | si vola verso il tutto esaurito al Dall’Ara

(Di domenica 31 marzo 2024) Persi prospetta uno stadio: dalla Curva fino ad arrivare alle tribune delè una sfida abbastanza importante per i rossoblu che vogliono continuare ancora a sperare nella Champions League, e per lunedì si prospetta sicuramente un grande clima sugli spalti. Alinfatti siil

Convocati Bologna , ecco le scelte di Thiago Motta in vista della sfida contro la Salernitana di domani allo stadio Dall’Ara Ecco i Convocati del Bologna in vista della sfida casalinga contro la ... (calcionews24)

Bologna-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - Bologna-Salernitana è una partita della 30esima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.ilveggente

Bologna-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Il Bologna ospiterà la Salernitana allo stadio Dall'Ara nel match valido per la 30a giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta è ancora quarta in classifica e deve tenere a distanza la Roma, ma ...ilgazzettino

Pasquetta in campo per la Salernitana, domani a Bologna - Non è escluso che Dia possa tornare dalla prossima settimana" Sarà una Pasquetta in campo per la Salernitana impegnata domani sul campo del Bologna. Granata a un passo dalla retrocessione in B. Della ...rainews