Bologna-Salernitana | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di domenica 31 marzo 2024)è una partita della trentesima giornata diA e si gioca lunedì alle 12:30:, diretta tv e. Chi pensava che la sconfitta con l’Inter potesse lasciare qualche strascico si sbagliava di grosso. Ildi Thiago Motta è ripartito immediatamente, tornando subito a vincere. I felsinei, grande rivelazione di questo campionato, l’hanno spuntata di misura nel match con l’Empoli, al termine di una gara rognosissima risolta nel recupero – nessuno ha segnato più reti dei rossoblù nell’extra-time – da un gol di Fabbian (0-1). Orsolini e Fabbian – IlVeggente.it (Ansa)Tre punti pesantissimi per unche è sempre più vicino a realizzare il sogno Champions League. Per gli ...

