(Di domenica 31 marzo 2024) Un passato poco convincente in Superbike, un presente consacrato alla pronta riscossa e unche potrebbe portare il team teutonico a misurarsi, anche, con la classe regina del mondo dedicato alle due ruote. Gli orizzonti odierni sono chiari e semplici da interpretare: dopo aver vissuto un’annata negativa in SBK, il marchio bavarese vuole lasciare il segno nella categoria delle derivate. L’ingaggio di Toprak Razgatlioglu (ex campione del mondo) è un chiaro segnale di rivalsa che potrebbe proiettare la squadra, però, anche verso nuovi lidi. Il duo BMW-dovrebbe ben presto sancire il definitivo matrimonio, con Dorna che accoglierebbe molto volentieri i tedeschi all’interno della proprio griglia di partenza. Per la gioia proprio del centauro turco che da qualche stagione vorrebbe misurarsi con il Motomondiale. Gli ingredienti sembrano esserci ...

Bologna, 19 marzo 2024 – Un approdo di Bmw in MotoGp non è più da escludere. Il noto marchio sta avviando da anni una campagna sportiva a due ruote su diverse categorie , in primis la Superbike dove ... (sport.quotidiano)

BMW-MotoGP, più di uno spiraglio in vista del futuro - BMW-MotoGP, più di uno spiraglio in vista del futuro La possibilità di vedere il marchio bavarese all'interno ...metropolitanmagazine

Perché i grandi marchi corrono in MotoGP I dati parlano chiaro - I prototipi della MotoGP sono il non plus ultra in termini di tecnologia. La scelta dei top brand ha un solo grande comune denominatore.motomondiale

Motori | Futuro in MotoGP per Razgatlioglu - Si aprono le porte per un futuro in MotoGP per Toprak Razgatlioglu Ne parla il suo agente ai microfoni di GPOne.metropolitanmagazine