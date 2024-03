Blitz degli animalisti nelle chiese italiane per fermare “il massacro degli agnelli a Pasqua” video

(Di domenica 31 marzo 2024)di Ribellione Animaleper parlare del. A Trieste, Milano e Palermo, le attiviste antispeciste hanno preso la parola prima dell’inizio delle funzioni liturgiche, denunciando “la sofferenza e le 376.000 morti diche avvengono in Italia solamente nel periodo diall’unico scopo di riempire i piatti”. Glihanno esposto cartelli ed immagini dentro e fuori dai luoghi di culto ed hanno fatto volantinaggio portando “il loro messaggio di liberazione e convivenza pacifica con tutte le specie”.in difesamassacrati a“La celebrazione della ...

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Operazione della polizia in tutta Italia che ha visto l’impiego di 500 agenti Operazione antimafia della Polizia di Stato di Caltanissetta che ha eseguito 55 misure ... (dayitalianews)

blitz di un gruppo di anarchici della rete No Cpr (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) all’aeroporto di Malpensa . Nel pomeriggio del 20 marzo attivisti legati al cento sociale milanese ... (open.online)

“Stiamo coprendo questo quadro perché non possiamo sopportare che i dipinti dello stupratore di Artemisia siano appesi accanto ai suoi” con queste parole il gruppo di attiviste “Bruciamo tutto” ... (ilfattoquotidiano)

Padova, Blitz di Ultima Generazione alla Messa di Pasqua: “Ho 17 anni e non ho un futuro” - Un messaggio il cui contenuto non è stato mai letto, perché sono intervenuti gli agenti della Digos e della Questura a portare via i due giovani protagonisti del Blitz. La celebrazione ... nonviolenta ...laprovinciapavese.gelocal

Blitz di Ultima Generazione alla messa di Pasqua: fermati due ragazzi a Padova - “Ho 17 anni e non ho un futuro”: è il cartello mostrato da una ragazza che ha cercato di prendere la parola durante la funzione alla Basilica del Santo ...ilrestodelcarlino

"È il cuore degli interessi cinesi": l'attacco al porto che preoccupa Pechino - La Cina ha ripetutamente esortato Islamabad a fare di più per proteggere i suoi cittadini e i suoi investimenti, di cui il governo pakistano, a corto di liquidità, ha estremamente bisogno ...ilgiornale