Bisognosi in aumento soprattutto tra i pensionati

(Di domenica 31 marzo 2024) Anche ieri, vigilia di Pasqua, lunghe file davanti alle due sedi di Pane Quotidiano, ente benefico che distribuisce cibo a chi ha bisogno. Code di un chilometro che ormai sono diventate la normalità. E non solo a Pane Quotidiano si registra undelle persone in difficoltà. All’Opera San Francesco, che garantisce un servizio mensa, gli accessi sono cresciuti del 40% rispetto ad un anno fa. E anche la Caritas ha riscontrato un leggerodi richieste,da parte diche vivono soli, a fronte di una diminuzione delle donazioni alimentari. Effetto dell’inflazione e dei rincari. "In questi mesi abbiamo circa 2.500 persone al giorno. All’inizio dell’anno scorso – ha spiegato Fra’ Marcello Longhi presidente dell’Opera San Francesco – erano il 40% di meno". E questo è dovuto "sicuramente ai ...

