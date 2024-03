Bimbo in coma per un pezzo di formaggio | il padre | «Ogni giorno ha 30 crisi epilettiche ma l’azienda non è ancora trasparente»

(Di domenica 31 marzo 2024) Si chiama Mattia Maestri e aveva solo quattro anni quando nel 2017 è stato colpito dalla malattia di Seu (sindrome emolitico uremica) a causa di undicontaminato dal batterio «Escherichia coli Stec» che la famiglia aveva comprato in un caseificio sociale di Coredo, in provincia di Trento. Da allora, Mattia è in stato vegetativo e la famiglia ha iniziato a farsi portavoce della giustizia e della sicurezza alimentare. Dopo che lo scorso 9 marzoper il turismo della val di Non ha conferito il proprio marchio al caseificio di Coredo per la produzione di una specifica varietà di, la famiglia ha iniziato a battersi per chiederne il ritiro. «Ci stiamo muovendo sia in campo penale che amministrativo», fa sapere ilGiovanni Battista Maestri al Corriere della Sera. A ...

