Bimbo in coma dopo aver mangiato formaggio | il papà | “Da 7 anni ogni giorno ha 30 crisi epilettiche”

"Non adesso, sono stanca è tutto il giorno che corro". Una frase, quella della pediatra dell'ospedale di Trento, che forse è costata la vita al piccolo Mattia di 4 anni . Dal 2017, il bambino vive in ... (liberoquotidiano)

dopo aver mangiato un pezzo di formaggio lavorato con latte crudo a Trento, un Bimbo di 4 anni è finito in coma . Il piccolo Mattia Maestri oggi ha 11 anni e si trova in stato vegetativo ... (fanpage)

Formaggio contaminato, il papà del Bimbo in coma: “Occultati i rischi del latte crudo” - Quel padre non può arrendersi e lancia una sfida ai signori del formaggio fresco trentino. Da sette anni suo figlio è in stato vegetativo, per aver mangiato il “Due laghi” infettato dall’Escherichia c ...ilfattoquotidiano

Piacenza: bimba di 9 mesi morta, dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso - A Piacenza, una bimba disoli nove mesi è morta dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. La piccola aveva passato la notte in osservazione, con la ...tuttoperlei

Cura omeopatica, Bimbo muore d’otite. C’è la condanna bis: tre anni al medico - ANCONA Niente sconti, confermati i 3 anni di reclusione. La Corte d’Appello ha decretato ieri pomeriggio la condanna bis per Massimiliano Mecozzi, il medico pesarese finito a processo per ...corriereadriatico