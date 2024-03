Dramma nel Lodigiano dove una bambina di appena 9 mesi è Morta per cause ancora da accertare. I fatti sono avvenuti questa mattina, venerdì 29 marzo, a San Fiorano, piccolo comune della zona. La ... (today)

Le ultime parole della bambina, prima di accasciarsi sul sedile posteriore dell'auto: " tutto a posto mamma, non ti preoccupare, non ti spaventare”. È la piccola l'unica vittima, per ora, del ... (fanpage)

Bimba morta a 9 mesi dopo le dimissioni dall’ospedale, la mamma: “Dicevano di non allarmarmi” - La Procura ha aperto un'inchiesta sul caso di K.L., la bambina di San Fiorano (Lodi) portata al Pronto soccorso di Piacenza con la febbre alta e morta ...fanpage

Bimba di 5 mesi si sente male in casa, vani i soccorsi. È morta in ospedale - La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Volta, nelle immediate vicinanze del centro del paese. Sono in corso gli accertamenti e le relative indagini per fare piena chiarezza su tutti gli ...laprovinciadicomo

Roma, 2 indagati per la morte di Regina: un meccanico che provava l'auto di un cliente e una donna che non ha rispettato lo stop - I due sono stati medicati in ospedale dopo lo schianto di giovedì pomeriggio in via Pontina Vecchia. Sono negativi ai test, anche si attende l'esito degli accertamenti tossicologici ...roma.corriere