Biagio Antonacci | “Lasciati pensare” è il nuovo singolo

(Di domenica 31 marzo 2024) MILANO – È disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 29 marzo “”, ildi. Il brano è una delle 15 tracce che compongono l’ultimo disco di“L’Inizio”, album pubblicato su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy che ha debuttato sul podio dei dischi più venduti in Italia. “” riportaad una atmosfera più intima e intimista: “Se ti lascilo farò con consapevolezza maggiore, renderò il pensiero un viaggio distante e mai altrove , sarà come averti qui”. Questa estatesarà impegnato in una serie di appuntamenti dal vivo in alcuni dei luoghi più incantevoli e di ...